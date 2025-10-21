A l'occasion de sa publication trimestrielle, Lockheed Martin indique remonter sa fourchette-cible de BPA à environ 22,15 à 22,35 dollars, au lieu de 21,70 à 22 USD en estimations précédentes.
De même, il rehausse ses prévisions de profit opérationnel à environ 6,675 à 6,725 milliards de dollars (et non plus 6,6-6,7 MdsUSD), et resserre sa fourchette-cible de revenus à 74,25-74,75 MdsUSD (au lieu de 73,75-74,75 MdsUSD).
Au titre du troisième trimestre 2025, le groupe d'aéronautique et de défense dévoile un BPA de 6,95 USD, à comparer à 6,80 USD un an auparavant, et dépassant ainsi sensiblement l'estimation moyenne des analystes.
Toujours en comparaison annuelle, son profit opérationnel s'est accru de 8,5% à 2,03 MdsUSD, pour des revenus en croissance de 8,8% à 18,6 MdsUSD, croissance tirée par trois de ses quatre divisions (sauf rotary et mission systems).
'Notre carnet de commandes record de 179 MdsUSD, soit plus de deux ans et demi de ventes, souligne la confiance de nos clients et sous-tend nos perspectives de croissance à long terme', estime son président du conseil et CEO Jim Taiclet.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
