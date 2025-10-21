A l'occasion de sa publication trimestrielle, Lockheed Martin indique remonter sa fourchette-cible de BPA à environ 22,15 à 22,35 dollars, au lieu de 21,70 à 22 USD en estimations précédentes.

De même, il rehausse ses prévisions de profit opérationnel à environ 6,675 à 6,725 milliards de dollars (et non plus 6,6-6,7 MdsUSD), et resserre sa fourchette-cible de revenus à 74,25-74,75 MdsUSD (au lieu de 73,75-74,75 MdsUSD).

Au titre du troisième trimestre 2025, le groupe d'aéronautique et de défense dévoile un BPA de 6,95 USD, à comparer à 6,80 USD un an auparavant, et dépassant ainsi sensiblement l'estimation moyenne des analystes.

Toujours en comparaison annuelle, son profit opérationnel s'est accru de 8,5% à 2,03 MdsUSD, pour des revenus en croissance de 8,8% à 18,6 MdsUSD, croissance tirée par trois de ses quatre divisions (sauf rotary et mission systems).

'Notre carnet de commandes record de 179 MdsUSD, soit plus de deux ans et demi de ventes, souligne la confiance de nos clients et sous-tend nos perspectives de croissance à long terme', estime son président du conseil et CEO Jim Taiclet.