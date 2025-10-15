Lockheed Martin annonce avoir été retenue par l'armée américaine pour la phase 2 du programme Mobile-Long Range Precision Strike Missile (M-LRPSM), axé sur le système de missile guidé Spike Non-Line-of-Sight (NLOS). Le contrat, d'une valeur totale de 30 millions USD, prévoit la poursuite de l'intégration et des essais du système.

Cette phase inclura la construction et la validation de prototypes, notamment l'installation du Spike NLOS sur un véhicule utilitaire d'infanterie afin d'en démontrer la sécurité et l'efficacité en conditions réelles.

Selon Casey Walsh, directeur du programme chez Lockheed Martin Multi-Domain Missile Systems, cette sélection rapide 'confirme la maturité du système Spike NLOS et sa capacité à répondre aux besoins de frappe de précision à longue portée de l'armée américaine'.

Une décision finale sur le choix du système devrait intervenir à l'issue de cette phase 2.