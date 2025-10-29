Lockheed Martin annonce une collaboration stratégique avec Google Public Sector pour intégrer les modèles d'IA générative Gemini au sein de son environnement sécurisé 'AI Factory'. Les outils seront déployés sur des infrastructures locales et isolées, afin de garantir la sécurité et la conformité aux exigences des applications de défense nationale.
Cette initiative vise à accélérer l'analyse de données multimodales, la recherche et développement, ainsi que l'optimisation logistique, tout en renforçant la fiabilité et la sûreté des solutions d'IA utilisées.
Greg Forrest, vice-président de l'IA chez Lockheed Martin, estime que ce partenariat 'accélérera l'innovation tout en soutenant les missions critiques'. Jim Kelly, vice-président de Google Public Sector, souligne qu'il marque 'une avancée majeure pour apporter la puissance de l'IA générative au secteur public en toute sécurité'.