Lockheed Martin se renforce avec l'OTAN et signe un accord avec Rheinmetall
Le groupe de défense s'appuie sur un accord signé entre plusieurs pays alliés pour étudier la création d'une capacité régionale de soutien aux systèmes de défense aérienne. Un protocole d'accord visant à préparer la création d'une coentreprise avec Rheinmetall a aussi été signé.
Lockheed Martin annonce qu'un accord intergouvernemental a été signé entre les Etats-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède afin d'étudier la création d'un centre dédié à la maintenance des missiles PAC-3 en Europe. La signature est intervenue lors du Forum de l'industrie de défense du sommet de l'OTAN, à Ankara.
Le projet vise à renforcer l'état de préparation de la défense aérienne et antimissile intégrée de l'OTAN grâce à des capacités régionales de maintenance et de soutien des intercepteurs PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) et PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative).
Lockheed Martin indique qu'il apportera son expertise en production, maintenance, ingénierie et gestion de la chaîne d'approvisionnement pour soutenir le développement de cette installation.
Par ailleurs, Lockheed Martin a annoncé la signature avec Rheinmetall d'un protocole d'accord visant à préparer la création d'une coentreprise pour produire, intégrer et distribuer en Europe les missiles tactiques ATACMS destinés aux pays de l'OTAN et à leurs alliés européens.
Soutenu par les gouvernements américain et allemand, le projet prévoit l'implantation de la première installation de production d'ATACMS hors des Etats-Unis sur le site de Rheinmetall à Unterlüß, en Allemagne. La production de moteurs-fusées et de composants de missiles guidés doit débuter dès 2027.
Les deux groupes estiment que cette coopération renforcera les capacités industrielles de défense en Europe, sécurisera les approvisionnements des alliés et soutiendra la montée en puissance de la production face à une demande mondiale croissante. Lockheed Martin précise qu'il continuera à exploiter sa ligne de production actuelle de Camden, dans l'Arkansas, jusqu'à l'achèvement de la transition.
Rheinmetall progresse de 1,3% vers la mi-séance tandis que Lockheed Martin devrait ouvrir à l'équilibre.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (23,1%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (19,3%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,3%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,5%) et de services (16,5%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (11,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Moyen-Orient (3,8%) et autres (2,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.