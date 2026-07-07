Lockheed Martin se renforce avec l'OTAN et signe un accord avec Rheinmetall

Le groupe de défense s'appuie sur un accord signé entre plusieurs pays alliés pour étudier la création d'une capacité régionale de soutien aux systèmes de défense aérienne. Un protocole d'accord visant à préparer la création d'une coentreprise avec Rheinmetall a aussi été signé.

Lockheed Martin annonce qu'un accord intergouvernemental a été signé entre les Etats-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède afin d'étudier la création d'un centre dédié à la maintenance des missiles PAC-3 en Europe. La signature est intervenue lors du Forum de l'industrie de défense du sommet de l'OTAN, à Ankara.



Le projet vise à renforcer l'état de préparation de la défense aérienne et antimissile intégrée de l'OTAN grâce à des capacités régionales de maintenance et de soutien des intercepteurs PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) et PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative).



Lockheed Martin indique qu'il apportera son expertise en production, maintenance, ingénierie et gestion de la chaîne d'approvisionnement pour soutenir le développement de cette installation.



Par ailleurs, Lockheed Martin a annoncé la signature avec Rheinmetall d'un protocole d'accord visant à préparer la création d'une coentreprise pour produire, intégrer et distribuer en Europe les missiles tactiques ATACMS destinés aux pays de l'OTAN et à leurs alliés européens.



Soutenu par les gouvernements américain et allemand, le projet prévoit l'implantation de la première installation de production d'ATACMS hors des Etats-Unis sur le site de Rheinmetall à Unterlüß, en Allemagne. La production de moteurs-fusées et de composants de missiles guidés doit débuter dès 2027.



Les deux groupes estiment que cette coopération renforcera les capacités industrielles de défense en Europe, sécurisera les approvisionnements des alliés et soutiendra la montée en puissance de la production face à une demande mondiale croissante. Lockheed Martin précise qu'il continuera à exploiter sa ligne de production actuelle de Camden, dans l'Arkansas, jusqu'à l'achèvement de la transition.



Rheinmetall progresse de 1,3% vers la mi-séance tandis que Lockheed Martin devrait ouvrir à l'équilibre.