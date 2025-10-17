Lockheed Martin annonce un accord avec l'armée américaine pour développer le programme 'IFPC 2nd Interceptor', un nouveau système destiné à renforcer la protection contre les missiles et les menaces aériennes.

Ce projet, d'une durée prévue de 15 ans, doit compléter les dispositifs existants comme le système Patriot. L'entreprise sera responsable de la conception et de la production du nouvel intercepteur.

Selon Randy Crites, vice-président de Lockheed Martin, cet accord confirme la confiance de l'armée américaine dans la capacité du groupe à fournir des solutions de défense innovantes. Lockheed Martin travaillera aussi avec AeroVironment sur ce programme.