Lockheed Martin signe un accord historique pour tripler la production de missiles PAC-3 MSE
Le géant de la défense a conclu un contrat-cadre majeur avec le département de la Guerre des États-Unis pour augmenter radicalement la cadence de production de ses intercepteurs de missiles. Cet accord de sept ans vise à porter la capacité annuelle de 600 à 2000 unités afin de répondre à l'explosion de la demande mondiale.
Lockheed Martin s'engage dans une transformation industrielle sans précédent pour ses missiles PAC-3 MSE. Ce partenariat, issu de la nouvelle stratégie de transformation des acquisitions, garantit une visibilité de la demande sur le long terme, permettant ainsi des investissements massifs dans l'outil de production.
En 2025, l'entreprise a déjà livré 620 unités, dépassant ses objectifs de 20%. Jim Taiclet, p.-d.g. du groupe, souligne que cette approche "intègre des pratiques commerciales aux grands programmes d'acquisition" pour produire à une vitesse et une échelle inédites.
Le modèle financier collaboratif assure une neutralité de trésorerie initiale, facilitant l'investissement industriel tout en générant des économies d'échelle partagées entre l'État et l'entreprise. Ce passage à une production de masse devrait également renforcer la résilience de la base industrielle de défense américaine et créer des milliers d'emplois.
Après s'être arrogé près de 3% hier à New York, le titre gagne un peu plus de 0,8% en préouverture.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.