Lockheed Martin et Mantech ont annoncé un accord stratégique de collaboration pour intégrer des solutions de soutien alimentées par l'IA dans la flotte d'avions de combat américains.
Ces solutions permettent de fournir une surveillance en temps réel des performances des avions, une maintenance prédicative, un soutien logistique optimisé et une meilleure disponibilité des missions sur les plateformes anciennes et de nouvelle génération.
Cette collaboration s'appuie sur l'usine d'IA de Lockheed Martin et la vaste expérience de Mantech en analytique de défense, modernisation d'entreprise et intégration sécurisée des missions.
" Cette collaboration entre Lockheed Martin et Mantech générera une équipe unifiée de forces, capable de créer des écosystèmes de maintien résilients qui pourront être projetés vers l'Amérique et ses alliés à travers le monde ", a déclaré Nicholas Smythe, vice-président, Développement Commercial pour la Durabilité chez Lockheed Martin.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
