Lockheed Martin et Mantech ont annoncé un accord stratégique de collaboration pour intégrer des solutions de soutien alimentées par l'IA dans la flotte d'avions de combat américains.

Ces solutions permettent de fournir une surveillance en temps réel des performances des avions, une maintenance prédicative, un soutien logistique optimisé et une meilleure disponibilité des missions sur les plateformes anciennes et de nouvelle génération.

Cette collaboration s'appuie sur l'usine d'IA de Lockheed Martin et la vaste expérience de Mantech en analytique de défense, modernisation d'entreprise et intégration sécurisée des missions.

" Cette collaboration entre Lockheed Martin et Mantech générera une équipe unifiée de forces, capable de créer des écosystèmes de maintien résilients qui pourront être projetés vers l'Amérique et ses alliés à travers le monde ", a déclaré Nicholas Smythe, vice-président, Développement Commercial pour la Durabilité chez Lockheed Martin.