Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, annonce un contrat de 10,855 MdUSD avec l'U.S. Navy pour la construction de jusqu'à 99 hélicoptères lourds CH-53K King Stallion destinés au Corps des Marines. Il s'agit de la plus importante commande en volume pour cet appareil, couvrant la période 2029-2034.

Le contrat regroupe cinq lots (9 à 13) en une commande pluriannuelle, garantissant visibilité sur les coûts et continuité d'approvisionnement auprès de 267 fournisseurs américains et 17 partenaires internationaux.

Sikorsky a déjà livré 20 appareils et en produit actuellement 63 supplémentaires. Le programme du Corps des Marines prévoit au total 200 CH-53K, certifiés en production de série depuis fin 2022.

Rich Benton, vice-président de Sikorsky, souligne que cet accord 'permet d'optimiser la production, de stabiliser la supply chain et de garantir un avantage stratégique aux Marines'.