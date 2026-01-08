L'entreprise a livré un nombre record de 191 appareils F-35 Lightning II au cours de l'année 2025, surpassant largement son précédent sommet de 142 unités.
Cette cadence de production, désormais cinq fois supérieure à celle de n'importe quel autre avion de chasse allié, s'accompagne d'avancées technologiques majeures telles que la finalisation de la mise à jour logicielle TR-3 (Technology Refresh 3). Sur le plan commercial, la signature des lots de production 18 et 19 pour un montant de 24 milliards de dollars garantit la livraison de 296 avions supplémentaires.
Le programme, qui a dépassé le million d'heures de vol, bénéficie d'une demande mondiale accrue, illustrée par les commandes additionnelles de l'Italie et du Danemark.
Chauncey McIntosh, vice-président et directeur général du programme, a salué une année d'excellence durant laquelle le F-35 a prouvé sa valeur en conditions réelles de combat, affirmant être "immensément fier de l'entreprise F-35 pour avoir respecté ses engagements de production et développé ses partenariats mondiaux". Avec une flotte globale de près de 1300 appareils, Lockheed Martin consolide sa position de leader sur le marché de la défense.
Le titre a lâché 4,8% hier à Wall Street mais affiche déjà une progression de 5,2% en échanges post clôture.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
