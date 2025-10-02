Lockheed Martin annonce qu'au cours du mois de septembre, l'armée états-unienne a mené avec succès une série de tirs réels du missile de précision PrSM (Precision Strike Missile) sur le site de White Sands, au Nouveau-Mexique.
Les tirs ont été réalisés depuis le système HIMARS et le lance-roquettes multiple M270A2, marquant la première utilisation de tous les lanceurs de l'inventaire de l'armée pour ce missile.
'Cette étape valide l'aptitude des soldats à tirer le PrSM depuis toutes les plateformes de l'armée et certifie la préparation opérationnelle', a déclaré en substance Carolyn Orzechowski, vice-présidente de la division Precision Fires Launchers and Missiles.
Conçu pour neutraliser des cibles à plus de 400 km, le PrSM repose sur une architecture ouverte et modulaire, permettant flexibilité, évolutivité et réduction des coûts, en ligne avec les priorités de modernisation de l'armée US.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.