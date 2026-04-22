Lockheed Martin annonce l'attribution par le gouvernement américain d'un contrat de plusieurs millions de dollars pour le développement, l'intégration et les essais du missile PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) au système de combat Aegis utilisé par l'US Navy.
Cette évolution permettra à la marine états-unienne de rejoindre les utilisateurs de ce missile déjà déployé par l'armée et 16 pays partenaires.
Ce contrat s'inscrit dans un effort plus large d'accélération de la production, avec un objectif de livrer un nombre record d'intercepteurs PAC-3 MSE en 2026. Il prolonge un accord-cadre visant à renforcer rapidement les capacités industrielles et opérationnelles autour de ce système.
L'intégration du PAC-3 MSE au système Aegis doit améliorer les capacités de défense aérienne et antimissile intégrée en permettant une interception multicouche des menaces, y compris balistiques, de croisière et hypersoniques.
Chez Lockheed Martin, on estime que cette avancée constitue "une étape décisive pour protéger la flotte et les intérêts stratégiques américains face aux menaces les plus avancées".
Lockheed Martin a cédé 1,6% hier à Wall Street mais le titre est attendu en hausse de 0,5% à l'ouverture.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (23,1%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (19,3%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,3%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,5%) et de services (16,5%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (11,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Moyen-Orient (3,8%) et autres (2,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.