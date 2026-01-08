Lockheed Martin fait savoir que sa filiale Derco a remporté le contrat de Logistique Axée sur la Performance (LAP) pour les consommables aéronautiques du C-130, attribué par l'Agence Logistique de la Défense (ALD) des Etats-Unis.
L'objectif principal est d'accélérer la préparation aux missions en garantissant une haute disponibilité du matériel et des pièces de rechange pour le Hercules C-130, un pilier de l'aviation militaire depuis plus de 70 ans.
Dans le cadre de cet accord, Derco assurera des services critiques tels que la prévision de la demande, la gestion des stocks, l'entreposage et le support technique.
"L'attribution de ce contrat témoigne de l'excellente relation de travail entre l'ALD et Lockheed Martin ainsi que de notre engagement commun envers l'innovation et l'excellence", a déclaré Kathy Medalle, présidente et directrice générale de Derco.
Lockheed Martin gagne 8% en préouverture à Wall Street, alors que Donald Trump a annoncé hier une hausse de l'ordre de 50% du budget de défense des Etats-Unis entre 2026 et 2027.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (24,3%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (17,8%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,6%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,4%) et de services (16,6%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (73,9%), Europe (10,9%), Asie-Pacifique (8,8%), Moyen-Orient (4,3%) et autres (2,1%).
