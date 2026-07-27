Lodha a entamé sa nouvelle phase de développement avec une solide dynamique, mais le marché s'interroge désormais sur la pérennité de cette croissance à grande échelle.

La politique gouvernementale transforme le paysage urbain de l'Inde. La priorité accordée par le gouvernement indien au logement et aux infrastructures demeure un puissant moteur de croissance à long terme pour le secteur de l'immobilier résidentiel. Des réformes structurelles telles que la Real Estate Regulatory Authority (RERA), la formalisation du secteur induite par la Taxe sur les produits et services (GST) et diverses initiatives en faveur du logement ont renforcé la confiance des acheteurs, permettant aux promoteurs de premier plan de consolider leur emprise sur le marché.

Le budget de l'Union 2026-27 a encore renforcé ces perspectives. Le gouvernement a alloué 12 200 milliards de roupies indiennes (INR) en dépenses d'investissement directes pour l'exercice 2027, soit une hausse de 9 % par rapport aux 11 200 milliards d'INR de l'exercice 2026. Les dépenses d'investissement effectives (incluant les subventions aux États) ont atteint un sommet en 20 ans à 17 100 milliards d'INR, soit 4,4 % du produit intérieur brut (PIB).

En améliorant la connectivité et les infrastructures, ces investissements élargissent les zones de chalandise urbaines, ouvrent de nouveaux marchés immobiliers et soutiennent la demande résidentielle le long des principaux corridors de croissance.

Lodha Developers Ltd, l'un des plus grands promoteurs résidentiels d'Inde présent dans la région métropolitaine de Mumbai (MMR), à Pune et à Bengaluru, est idéalement positionné pour capter cette croissance. Grâce à un portefeuille diversifié, l'entreprise est en mesure d'absorber l'envolée de la demande urbaine. Les bénéfices de ces tendances sectorielles sont de plus en plus visibles dans les performances financières de Lodha.

Montée en puissance

Les résultats du premier trimestre 2027 de Lodha s'apparentent davantage à un bond des bénéfices tiré par les marges. Le chiffre d'affaires a progressé de 43 % sur un an pour atteindre 49,9 milliards d'INR, contre 34,9 milliards d'INR, marquant ainsi sa meilleure performance trimestrielle historique. Les encaissements (paiements reçus des clients au titre des ventes immobilières) ont bondi de 46 % sur un an à 42,1 milliards d'INR, contre environ 28,8 milliards d'INR l'an dernier. En revanche, les préventes n'ont progressé que de 4 % sur un an pour s'établir à 46,3 milliards d'INR au premier trimestre 2027.

Avec des encaissements en hausse de 46 % face à des préventes ne croissant que de 4 %, une grande partie de la vigueur de ce trimestre provient de la monétisation de ventes antérieures et d'une meilleure conversion de trésorerie, plutôt que d'une accélération marquée de la demande nouvelle.

Le résultat opérationnel a crû bien plus rapidement que les ventes. L'EBITDA ajusté (excédent brut d'exploitation) a grimpé de 79 % sur un an pour atteindre 21,5 milliards d'INR contre 12 milliards d'INR, portant les marges à 43 % contre 34 % au premier trimestre 2026. La direction précise que la contribution accrue des ventes de terrains a soutenu l'EBITDA ajusté.

Le bénéfice net a doublé pour atteindre 13,7 milliards d'INR contre 6,8 milliards d'INR l'an dernier, soit un bond de 103 % sur un an, constituant le bénéfice trimestriel le plus élevé de l'histoire de la société. La croissance du profit ayant surpassé celle du chiffre d'affaires, cela démontre que l'entreprise n'a pas simplement vendu plus de logements, mais qu'elle a généré plus de profit sur chaque roupie de revenu, avec une marge nette (PAT) atteignant 26,9 % contre 18,6 % un an plus tôt.

Les flux de trésorerie ont été tout aussi significatifs. Le flux de trésorerie opérationnel s'est élevé à 18,9 milliards d'INR au premier trimestre 2027, contre 9,5 milliards d'INR au premier trimestre 2026. Les investisseurs en prennent-ils note ?

Une valorisation qui appelle à la patience

Au moment de la rédaction de cet article, l'action Lodha Developers affichait un recul de 0,6 % sur les 12 derniers mois et se négocie actuellement à 1 195 INR, restant sous son plus haut de 52 semaines à 1 337 INR. Le marché a reconnu la dynamique opérationnelle de l'entreprise mais reste prudent quant à la rapidité avec laquelle la croissance future se traduira en bénéfices.

Le titre se négocie à 23,5 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, soit un niveau inférieur à sa moyenne historique de ratio cours/bénéfice (P/E) sur deux ans de 31,5x. Cette décote indique une valorisation plus mesurée. Le marché semble mettre en balance le pipeline de préventes de Lodha et les risques habituels liés au calendrier des projets, à l'endettement et à la sensibilité de la demande.

Le sentiment des analystes reste constructif : 17 des 20 analystes recommandent l'achat, tandis que trois conseillent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen du consensus, fixé à 1 221,1 INR, implique un potentiel de hausse d'environ 6,7 % par rapport au cours actuel.

Sous réserve de conditions

La demande pourrait s'essouffler si la hausse des taux d'intérêt ou une inflation persistante pesaient sur l'accessibilité financière, particulièrement dans les grands centres urbains. La concentration de l'entreprise dans la région de la MMR, parallèlement à son expansion dans les infrastructures de centres de données, soulève également des risques d'exécution. Les tensions géopolitiques ont déjà affecté l'activité de réservation. Enfin, les risques climatiques restent un point de vigilance, car les perturbations météorologiques pourraient impacter l'exécution des chantiers.