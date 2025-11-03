Loews voit son BPA augmenter d'un tiers au troisième trimestre

Loews Corporation publie un BPA en hausse d'un tiers à 2,43 dollars au titre du troisième trimestre 2025, soutenu en particulier par les contributions de ses filiales d'assurance CNA Financial et d'infrastructures énergétiques Boardwalk Pipelines.



CNA Financial a en effet vu son résultat net attribuable à Loews grimper de 43%, grâce notamment à des résultats sous-jacents en assurance-dommage améliorés du fait entre autres de pertes sur catastrophes naturelles plus faibles.



De son côté, le résultat net de Boardwalk Pipelines a augmenté de 22% en comparaison annuelle, en raison notamment d'un taux de renouvellement de contrats plus élevé, ainsi que de l'achèvement de projets de croissance.



Par ailleurs, le conglomérat (qui détient aussi Loews Hotels et Altium Packaging) fait part de la nomination de Dino Robusto comme nouveau membre de son conseil d'administration à partir de début 2026, après son départ de la présidence de CNA.