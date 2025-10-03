Les valeurs SaaS ont fortement chuté récemment, sous l'effet des annonces d'OpenAI sur de nouveaux cas d'usage d'agents IA dans les fonctions front-office (conversion de leads, support client, gestion documentaire). Le marché y a vu une menace concurrentielle pour les éditeurs traditionnels, mais cette réaction paraît exagérée.

L’adoption des agents IA reste embryonnaire : seulement 6% des entreprises les utilisent en production selon une enquête menée par Bank of America auprès de 3 000 répondants. Les obstacles principaux sont liés à la tarification et à l’incertitude sur le coût total de possession. Les auteurs soulignent que la plupart des éditeurs SaaS développent déjà leurs propres solutions d’agents et bénéficient de la confiance des entreprises sur la sécurité et la gouvernance des données.

Lors d’une conférence sectorielle organisée par Bank of America, les retours des clients et partenaires ont confirmé que les solutions natives (OpenAI, Anthropic) séduisent par leur innovation mais manquent de profondeur produit et de garanties de conformité pour un déploiement massif en entreprise. Les clients préfèrent s’appuyer sur des éditeurs SaaS déjà intégrés dans leurs systèmes IT. De plus, la stratégie d’OpenAI semble pour l’instant davantage orientée vers la monétisation grand public et la publicité que vers l’entreprise, ce qui laisse du temps aux acteurs SaaS pour renforcer leurs offres.

La correction boursière des valeurs SaaS semble largement excessive par rapport aux fondamentaux d'après les propos des analystes de Bank of America. L’adoption de l’IA native reste limitée et les éditeurs SaaS conservent un avantage concurrentiel grâce à leur intégration, leur crédibilité et leur capacité à proposer des solutions IA adaptées aux entreprises. L’enjeu pour les investisseurs n’est pas une menace imminente, mais une opportunité à long terme d’amélioration des workflows au sein des écosystèmes logiciels existants.