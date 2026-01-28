Logitech dépasse les attentes pour son 3e trimestre comptable

Logitech dévoile un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 21% à 1,93 dollar au titre de son 3e trimestre 2025-26, ainsi qu'un profit d'exploitation ajusté en augmentation de 17% à 312 millions de dollars, dépassant de près de 10% le consensus.

Le fournisseur suisse de matériel informatique a profité à la fois d'une amélioration de 0,3 point de sa marge brute ajustée, à 43,5%, et d'une croissance de 6% (+4% à devises constantes) de son chiffre d'affaires, à 1,42 MdUSD.



"La croissance s'est montrée étendue à travers les catégories, les régions et les canaux consommateurs et professionnels", met en avant la CEO Hanneke Faber, qui souligne aussi un profit d'exploitation record hors pics de la pandémie malgré les droits de douane.



"L'excellente exécution opérationnelle de notre équipe et sa gestion des coûts disciplinée ont permis d'obtenir des marges brutes et opérationnelles exceptionnelles", ajoute le CFO Matteo Anversa, qui pointe pourtant "l'environnement incertain en cours".



Pour l'ensemble de l'exercice 2025-26, Logitech anticipe un profit d'exploitation ajusté entre 900 et 910 MSUD, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 4825 et 4845 MSUD (soit une croissance d'environ 6% en publié et de l'ordre de 4% à devises constantes).