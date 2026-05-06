Logitech en berne après sa publication trimestrielle
Logitech International recule de 4,2% en début de séance à Zurich, ne parvenant pas à satisfaire les investisseurs avec ses résultats au titre de son 4e trimestre 2025-2026, ni avec ses prévisions pour le trimestre en cours.
Pour les 3 derniers mois de son exercice 2025-2026, le fournisseur de périphériques informatiques dévoile un BPA ajusté en croissance de 22% à 1,13 USD et un bénéfice d'exploitation ajusté en augmentation de 25% à 167 MUSD.
Son chiffre d'affaires s'est accru de 7% à 1,09 MdUSD (+3% en monnaie constante), sa CEO Hanneke Faber mettant en avant "un solide retour de la croissance dans les Amériques, ainsi qu'une accélération de la croissance dans le jeu vidéo".
"Les avancées rapides de l'IA font de cette période un moment unique pour innover et investir dans un avenir où le travail et le divertissement auront des formes différentes", poursuit la dirigeante en ce début d'exercice 2026-2027.
Bien que l'environnement opérationnel reste volatile, elle ajoute constater "une bonne dynamique dans le secteur", et anticipe, pour son 1er trimestre comptable, un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 195 et 215 MUSD.
En termes d'activité, Logitech table pour le trimestre en cours sur un chiffre d'affaires compris entre 1,19 et 1,215 MdUSD, impliquant une croissance en rythme annuel de 4% à 6%, dont 2% à 4% à taux de change constants.
Johanna W. Faber is Chief Executive Officer & Director at Logitech International SA since 2024. She is Chief Executive Officer at Logitech, Inc. and Logitech Europe SA since 2023. She serves as Chairman-Ag & Food at the World Business Council for Sustainable Development, Independent Director at Tapestry, Inc. since 2021, and Director at both the Confédération des Industries Agro Alimentaires de lUE and the Swiss-American Chamber of Commerce. Former roles include Vice President & General Manager at Procter & Gamble Co. from 2009 to 2013, Chief Commercial Officer at Royal Ahold NV from 2013 to 2016, Member-Supervisory Board at Bayer AG from 2016 to 2021, Chief Commercial Officer at Ahold Delhaize NV, President-Europe at Unilever NV from 2018 to 2019, Vice President & General Manager at Procter & Gamble AG from 2005 to 2009, Brand Manager at Procter & Gamble Hellas Sole Shareholder Co., Ltd. from 1997 to 2000, Chief eCommerce & Innovation Officer at Koninklijke Ahold Delhaize NV from 2016 to 2017, and President-Global Nutrition at Unilever Plc from 2022 to 2023. Education includes an undergraduate degree and an MBA from the University of Houston, conferred in 1990 and 1992 respectively.
Logitech International S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de périphériques informatiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- accessoires de jeux (29,4%) : souris, claviers, casques, manettes de jeu, volants, contrôleurs de simulation, casques de jeux pour consoles, contrôleurs de jeux, etc. ;
- claviers et combos (19,4%) ;
- dispositifs de pointage (17,3%) : trackballs et souris ;
- systèmes de vidéoconférence (13,7%) ;
- caméras web (6,9%) ;
- tablettes et accessoires (6,6%) ;
- systèmes audio portatifs et pour PC (4%) : casques, écouteurs, systèmes musicaux sans fil, etc. ;
- autres (2,7%) : notamment haut-parleurs mobiles et haut-parleurs pour PC.
La commercialisation des produits est assurée au travers des magasins spécialisés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31%), Amériques (43,3%) et Asie-Pacifique (25,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.