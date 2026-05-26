Logitech lance le dernier-né de sa gamme clavier-souris Signature
Logitech fait part du lancement de Signature Comfort Plus for Business, le dernier-né de sa gamme clavier-souris Signature, conçu pour faciliter l'expérience et la transition entre vie professionnelle et vie personnelle.
"Signature Comfort Plus for Business réduit les frictions liées au passage constant d'une tâche ou d'un appareil à l'autre tout au long de la journée grâce à un confort amélioré, des clics de souris plus silencieux et des commandes simples", explique le groupe suisse de périphériques informatiques.
La souris M850 L for Business intègre pour la première fois le repose-paume de Logitech, associé à une forme ergonomique adaptée à la main droite et à des renforts latéraux en caoutchouc. Testé en conditions réelles, il est spécialement adapté aux longues journées passées au bureau.
Le combo MK880 Signature Comfort Plus for Business comprend également un clavier doté de touches rembourrées, d'un repose-poignet à double mousse et d'angles de frappe incurvés, conçu pour une utilisation prolongée.
Ensemble, ils favorisent un positionnement plus confortable des mains et des clics de souris plus silencieux, avec la fonction Easy-Switch permettant de basculer entre 3 appareils maximum, ainsi que des raccourcis personnalisables, des commandes de réunion et un accès à des raccourcis par IA.
Logitech International S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de périphériques informatiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- accessoires de jeux (29,4%) : souris, claviers, casques, manettes de jeu, volants, contrôleurs de simulation, casques de jeux pour consoles, contrôleurs de jeux, etc. ;
- claviers et combos (19,4%) ;
- dispositifs de pointage (17,3%) : trackballs et souris ;
- systèmes de vidéoconférence (13,7%) ;
- caméras web (6,9%) ;
- tablettes et accessoires (6,6%) ;
- systèmes audio portatifs et pour PC (4%) : casques, écouteurs, systèmes musicaux sans fil, etc. ;
- autres (2,7%) : notamment haut-parleurs mobiles et haut-parleurs pour PC.
La commercialisation des produits est assurée au travers des magasins spécialisés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31%), Amériques (43,3%) et Asie-Pacifique (25,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.