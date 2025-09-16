UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Logitech International, avec un objectif de cours rehaussé de 91 à 100 francs suisses, une nouvelle cible recelant 16% de potentiel de progression pour le titre du fournisseur d'accessoires informatiques.
S'appuyant sur une étude de son UBS Evidence Lab (EL), le broker voit dans Logitech, 'l'une des rares actions présentant un risque de hausse significatif pour le consensus dans un environnement macroéconomique tendu'.
Logitech : objectif de cours rehaussé chez UBS
