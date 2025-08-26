UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 91 E (contre 80 E). Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 13% du fabricant helvético-américain de périphériques informatiques.
'Nous concluons, d'après notre suivi des prix, que la demande se maintient solidement - une exécution solide nous rassure' indique UBS.
Pour le deuxième trimestre, Logitech anticipe une croissance de 3% à 7%, avec un chiffre d'affaires compris entre 1,145 et 1,19 milliard de dollars, et un bénéfice opérationnel non-GAAP attendu entre 180 et 200 millions.
26/08/2025
