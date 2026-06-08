Londres lance une enquête sur le rachat de Depop par eBay

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré lundi qu'elle venait de lancer une enquête sur le rachat par eBay de l'entreprise de mode d'occasion Depop, fondée au Royaume-Uni, une décision qui illustre ses craintes concernant les répercussions de l'opération en matière de concurrence sur le marché.

Afin de l'aider dans son évaluation, la Competition and Markets Authority (CMA) avait sollicité en avril l'éclairage des parties intéressées, une procédure qui s'est achevée le 8 juin.



L'autorité antitrust s'est fixé comme date limite le 6 août prochain pour déterminer la suite du dossier.



En février dernier, eBay avait officialisé le rachat de Depop auprès d'Etsy pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire, afin de cibler un public plus jeune, adepte de la mode d'occasion, la clientèle de l'application étant principalement issue de la génération Z et des Millennials de moins de 34 ans.