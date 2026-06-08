Londres lance une enquête sur le rachat de Depop par eBay
L'autorité britannique de la concurrence a déclaré lundi qu'elle venait de lancer une enquête sur le rachat par eBay de l'entreprise de mode d'occasion Depop, fondée au Royaume-Uni, une décision qui illustre ses craintes concernant les répercussions de l'opération en matière de concurrence sur le marché.
Afin de l'aider dans son évaluation, la Competition and Markets Authority (CMA) avait sollicité en avril l'éclairage des parties intéressées, une procédure qui s'est achevée le 8 juin.
L'autorité antitrust s'est fixé comme date limite le 6 août prochain pour déterminer la suite du dossier.
En février dernier, eBay avait officialisé le rachat de Depop auprès d'Etsy pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire, afin de cibler un public plus jeune, adepte de la mode d'occasion, la clientèle de l'application étant principalement issue de la génération Z et des Millennials de moins de 34 ans.
eBay Inc. est la 1ère place de marché en ligne. Le groupe assure une plate-forme informatique permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité est assurée au travers de plusieurs sites Internet (ebay.com disponible en plusieurs langues, half.com, rent.com, shopping.com, kijiji.com, mobile.de et marktplaats.nl).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,2%), Royaume-Uni (14,1%), Chine (11,3%), Allemagne (8,8%) et autres (13,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.