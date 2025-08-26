Louis Hachette : Arnaud Lagardère président de Prisma Media

Louis Hachette Group fait part de la nomination d'Arnaud Lagardère à la présidence exécutive de sa filiale Prisma Media à compter du mercredi 27 août, en remplacement de Claire Léost, qui rejoint CMA-CGM.



Dans cette phase de transformation, une nouvelle gouvernance sera en outre mise en place pour renforcer le rôle de Prisma au sein de Louis Hachette Group et permettre de développer de nouvelles synergies à son profit.



Dans ce cadre, Gérald-Brice Viret est nommé vice-président. Gérald-Brice Viret sera en charge des pôles femme, TV, ludique, découverte et économique. Pascale Socquet lui rapportera directement sur le périmètre des titres de ces pôles.



Enfin, Arnaud de Puyfontaine, en qualité d'administrateur de Louis Hachette Group, accompagnera plus spécifiquement le développement du pôle luxe dirigé par Philipp Schmidt.