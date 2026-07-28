Louis Hachette Group soutenu par les activités de Lagardère au premier semestre
Pour ses résultats semestriels, Louis Hachette Group a affiché une performance opérationnelle résiliente. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 4,545 milliards d'euros, en hausse de 1% en données publiées et de 2,0% en données comparables, tiré par la dynamique des filiales de Lagardère SA.
La performance de Louis Hachette Group repose largement sur la solidité des branches de Lagardère. Lagardère Travel Retail a vu son activité augmenter de 3,3% en comparable à 2,978 milliards d'euros, avec un Ebita de 111 millions d'euros. Pour Lagardère Publishing la croissance a été de 1,3% en comparable à 1,343 milliard d'euro, l'édition a maintenu un niveau de rentabilité élevé avec un taux de marge d'Ebita de 7,8%, à 105 millions d'euros. Enfin, Lagardère Live a vu l'activité s'apprécier de 3,2% en comparable à 115 millions d'euros, portée par la hausse dans les salles de spectacle et les tournées. La division a redressé son Ebita à 3 millions d'euros (contre -1 million d'euros un an plus tôt).
Le pôle média du groupe a subi le contrecoup des mutations du secteur : le chiffre d'affaires de Prisma Media s'est affaissé de 24,9% en comparable (à 109 millions d'euros), sous le double effet de l'érosion de la diffusion papier et du ralentissement publicitaire digital. Afin de recentrer son modèle, Prisma a cédé fin mars son pôle luxe à Vivendi, tout en ouvrant 13,58% de son capital à ce dernier. À noter que le jugement rendu fin juin condamnant Google à verser 66 MEUR d'indemnités à Prisma n'a pas été comptabilisé au S1 en raison de la possibilité d'un appel. L'EBITA du pôle se maintient stable à 3 MEUR grâce à un strict contrôle des charges.
Le résultat net consolidé du groupe s'élève à 16 millions d'euros (contre 13 millions d'euros au premier semestre 2025). Après déduction des intérêts minoritaires (24 millions d'euros), le résultat net part du groupe ressort à -8 millions d'euros (contre -9 millions d'euros un an plus tôt).
Louis Hachette Group S.A. est un groupe d'édition organisé autour de 4 pôles d'activités :
- édition de livres et d'ouvrages et distribution de presse et de produits culturels (63,7% du CA ; Lagardère Publishing) ;
- commerce de détail en zones de transport de voyageurs (31,2% ; Lagardère Travel Retail) ;
- édition de presse magazine et de vidéos en ligne (2,8% ; Prisma Media) ;
- activités dans le domaine des médias et du divertissement (2,3% ; Lagardère Live) : regroupant notamment Lagardère News (presse et licence ELLE), Lagardère Radio (radios et régie publicitaire), Lagardère Live Entertainment (spectacle vivant) et Lagardère Paris Racing (club de sports).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23,2%), Union européenne (32,9%), Etats-Unis (22,7%), Royaume-Uni (7,2%), Europe (2%), Asie et Océanie (5%), Afrique et Amérique latine (2,8%), Canada (2,3%) et Moyen-Orient (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.