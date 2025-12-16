La startup suédoise Lovable a atteint une valorisation de 6,6 milliards de dollars à l’issue d’un nouveau tour de financement, selon des sources proches du dossier citées par CNBC. Fondée en 2023, l’entreprise avait été valorisée à 1,8 milliard de dollars en juillet dernier, ce qui marque un bond impressionnant en quelques mois. La société, pionnière du "vibe coding", propose une plateforme permettant de créer des sites web et des applications via des instructions en langage naturel, sans coder.

Cette levée de fonds, la troisième en 2025, aurait attiré des investisseurs majeurs comme Accel et Khosla Ventures. Accel, déjà présent au capital, figure également parmi les soutiens d’autres startups d’IA telles que Cursor (Anysphere) et Thinking Machines. Lovable revendique 100 000 projets en cours chaque jour et un chiffre d’affaires annuel récurrent ayant atteint 200 millions de dollars en novembre, un an seulement après avoir dépassé le seuil du million.

Installée à Stockholm, Lovable prévoit l’ouverture de bureaux à Boston et San Francisco pour accompagner son expansion internationale. Son modèle repose sur l’intégration de technologies développées par OpenAI et Anthropic. Dans un marché où les valorisations explosent, Lovable se positionne face à des acteurs comme Anysphere (29,3 milliards), Vercel (9,3 milliards) ou Replit (3 milliards), confirmant son rôle de locomotive européenne dans le développement assisté par l’IA.