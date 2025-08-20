Lowe's acquiert Foundation Building Materials pour 8,8 MdUSD

Lowe's annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Foundation Building Materials (FBM) pour un montant de 8,8 MdUSD en numéraire. FBM, distributeur nord-américain de produits de construction intérieure avec 370 implantations aux États-Unis et au Canada, a généré 6,5 MdUSD de revenus et 635 MUSD d'EBITDA ajusté en 2024.



L'opération vise à renforcer la stratégie 'Total Home' de Lowe's, en élargissant son offre aux clients professionnels avec des capacités accrues, une logistique plus rapide et des synergies avec l'acquisition récente d'Artisan Design Group. Marvin R. Ellison, directeur général de Lowe's, déclare que cette acquisition permettra de servir un marché adressable de 250 MdUSD et qu'elle s'aligne parfaitement avec la stratégie de la société.



Le financement sera assuré par un mix dette court et long terme, adossé à un bridge de 9 MdUSD garanti par Bank of America et Goldman Sachs.



La finalisation est attendue au 4e trimestre 2025, sous réserve des conditions habituelles. L'opération devrait être relutive dès la première année pleine suivant la clôture, assure Lowe's.