Lowe's affiche des ventes comparables en légère hausse au 1er trimestre

Lowe's Companies publie un bénéfice net de 1,6 MdUSD au titre de son 1er trimestre 2026 (clos le 1er mai), soit un BPA de 2,90 USD contre 2,92 USD un an auparavant, une légère baisse reflétant toutefois des charges exceptionnelles en cours de période.

En excluant ces 96 MUSD de dépenses avant impôts liées aux acquisitions de Foundation Building Materials (FBM) et Artisan Design Group (ADG), le BPA ajusté de la chaîne de rénovation résidentielle a augmenté de 3,8% à 3,03 USD.



À 23,1 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 0,6% en comparable, porté par une forte exécution du printemps ainsi qu'une croissance des ventes en ligne de 15,5% et une vigueur continue dans l'électroménager, les services à domicile et les ventes professionnelles.



"Nous avons réalisé notre 4e trimestre consécutif de ventes comparables positives", souligne son PDG Marvin R. Ellison. "Malgré un environnement macroéconomique immobilier difficile, nous restons concentrés sur l'avancement de notre stratégie Total Home."



Lowe's Cos confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à savoir un BPA d'environ 11,75 USD à 12,25 USD en données brutes et d'environ 12,25 USD à 12,75 USD en données ajustées, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 11,6% à 11,8%.



Le groupe basé à Mooresville (Caroline du Nord) table toujours sur un chiffre d'affaires total de 92 MdsUSD à 94,0 MdsUSD, soit une augmentation d'environ 7% à 9% par rapport à l'année précédente, avec des ventes comparables attendues stables ou en hausse de 2%.