Lowe's a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un bénéfice ajusté par action de 3,06 dollars contre 2,97 anticipés et un chiffre d’affaires de 20,81 milliards de dollars, en légère hausse sur un an. Toutefois, le distributeur spécialisé dans l’amélioration de l’habitat a abaissé la partie haute de ses prévisions de bénéfice annuel, désormais attendu à environ 12,25 dollars par action, contre une fourchette précédente allant jusqu’à 12,45 dollars. Ce repli s'explique par un environnement économique incertain, une demande atone dans un contexte de taux élevés et un marché immobilier en ralentissement.

Sur le trimestre clos le 31 octobre, les ventes comparables ont progressé de 0,4%, marquant une performance positive dans un secteur en difficulté. Le bénéfice net s’est établi à 1,62 milliard de dollars, en recul par rapport aux 1,7 milliard enregistrés un an plus tôt. Le chiffre d’affaires annuel est désormais attendu à 86 milliards de dollars, contre 84,5 à 85,5 milliards auparavant, un ajustement lié au rachat récent de Foundation Building Materials, pour 8,8 milliards de dollars. Malgré les incertitudes du secteur, le PDG Marvin Ellison s’est dit encouragé par un "bon début de trimestre", et le titre progresse de plus de 3% à l'ouverture.

Face à la faiblesse persistante du marché de l’habitat, Lowe’s accentue sa stratégie de repositionnement vers les professionnels du bâtiment. Le groupe mise notamment sur le développement de son activité "pro", à travers des acquisitions ciblées comme Foundation Building Materials ou encore Artisan Design Group, racheté en avril pour 1,33 milliard de dollars. Ces opérations visent à renforcer la présence de Lowe’s dans la fourniture de matériaux et services à destination des promoteurs et artisans. Le directeur financier Brandon Sink avait déjà indiqué en août que Lowe’s ne comptait pas sur une reprise conjoncturelle pour soutenir ses résultats, mais sur une stratégie interne de consolidation du marché professionnel et d’optimisation de ses activités grand public.