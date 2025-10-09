Lowe's Companies, Inc. est le n° 2 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de décoration (37,2%) : notamment accessoires de cuisines, produits de revêtement des surfaces et peinture ; - matériaux de construction, produits de menuiserie et de plomberie générale, matériels électriques, produits de quincaillerie, etc. (31,1%) ; - pelouse et produits de jardinage et de décoration d'extérieur (29%) ; - autres (2,7%). Au 02/02/2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 746 magasins implantés aux Etats-Unis. La totalité du CA est réalisé aux Etats-Unis.