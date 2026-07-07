London Stock Exchange Group Plc figure parmi les principales Bourses européennes. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - diffusion d'informations boursières et de données analytiques de marché (43,3%) ; - prestations de négociation et intervention sur le marché des capitaux (37,1%) : exécution et gestion d'opérations sur les produits dérivés et au comptant. Le groupe propose parallèlement des prestations de cotation et de services technologiques, ainsi que des prestations de services de post-négociation (notamment prestations de services de compensation et de règlement de titres) ; - développement de solutions et de services de gestion des risques (6,2%). La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume-Uni (32,1%), Europe (13,8%), Etats-Unis (37,6%), Asie (11,4%) et autres (5,1%).