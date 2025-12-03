LSEG entre dans une nouvelle collaboration avec OpenAI

LSEG (London Stock Exchange Group) annonce une nouvelle collaboration avec OpenAI, proposant un connecteur MCP (Model Context Protocol) pour les utilisateurs de ChatGPT et les clients professionnels d'OpenAI, à partir de la semaine prochaine.



Il accordera ainsi l'accès aux données sous licence via ses produits tels que Workspace et Financial Analytics aux utilisateurs de ChatGPT et aux clients entreprises afin qu'ils puissent découvrir et travailler avec des données financières et des contenus d'actualité.



De plus, 4000 employés de LSEG, pour commencer, auront accès à ChatGPT Enterprise pour rationaliser efficacement les tâches, améliorer les processus internes et être plus productifs, dans l'environnement sécurisé d'entreprise de ChatGPT.



"L'utilisation de ChatGPT Enterprise approfondit le partenariat et crée des opportunités de développement de solutions d'IA à fort impact pour les employés de LSEG et les clients des marchés financiers", affirme le groupe de Bourses britannique.