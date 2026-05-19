LSEG prolonge son partenariat technologique avec Broadcom

LSEG (London Stock Exchange Group) et Broadcom annoncent le renouvellement de leur partenariat de longue date, soutenu par un nouvel accord de cinq ans centré sur VMware Cloud Foundation afin d'améliorer l'infrastructure technologique et l'expérience client de LSEG.

Le nouvel accord technologique prolonge une relation qui dure depuis plus de dix ans, dans le cadre de laquelle le groupe boursier britannique utilise le logiciel VMware dans plusieurs composantes de sa pile technologique.



LSEG utilisera VMware Cloud Foundation pour soutenir sa plateforme de cloud privé pour certaines parties de son infrastructure. De plus, Broadcom fournira des services professionnels à LSEG afin de déployer VMware Cloud Foundation 9 dans ses environnements.



VMware Cloud Foundation 9 soutiendra une plateforme de cloud privé cohérente, capable de prendre en charge une large gamme de charges de travail, aussi bien pour les applications traditionnelles que modernes.



"Cette approche renforcera la résilience, améliorera l'efficacité opérationnelle et renforcera la sécurité dans un environnement complexe et hautement réglementé, tout en permettant une automatisation accrue au fil du temps", affirme LSEG.