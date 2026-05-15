Lucibel annonce l'ouverture du capital de sa filiale Procédés Hallier
Société française spécialisée dans les technologies de la lumière, Lucibel SA a finalisé une opération d'augmentation de capital de sa filiale Procédés Hallier, par l'entrée d'investisseurs qualifiés qui ont investi en fonds propres 350 000 euros en contrepartie de 28% du capital de Procédés Hallier. A l'issue de cette opération, Lucibel SA détient 72% du capital de Procédés Hallier.
Publié le 15/05/2026 à 18:29
Procédés Hallier est une société spécialisée en éclairage muséographique dont l'activité s'est étendue en novembre 2025 au secteur de l'éclairage tertiaire (bureaux notamment) suite à l'apport partiel d'actifs réalisé par Lucibel SA de son activité "Lucibel pro" à Procédés Hallier.
Procédés Hallier, qui s'est vu décerner par l'Etat début 2025 le label "Entreprise du Patrimoine Vivant" (EPV) fabrique à Montreuil (93) la gamme de luminaires qu'elle commercialise.