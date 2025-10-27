Lucibel annonce la mise en oeuvre du regroupement de ses actions en circulation, par échange de 150 actions anciennes contre 1 action nouvelle, opération qui ramènera donc le nombre d'actions composant son capital social de 33 371 123 à 222 474.
Cet ajustement technique du nombre d'actions vise à 'favoriser la stabilité du cours de bourse, améliorer la lisibilité du titre et restaurer une dynamique de liquidité sur le marché, sans impact sur la valeur globale du portefeuille des actionnaires'.
Les opérations débuteront le 17 novembre et s'achèveront le 17 décembre, le regroupement devant ainsi prendre effet le 18 décembre. Les actions non présentées seront radiées de la cote et perdront leur droit de vote et leur droit aux dividendes.
Les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente de leurs actions anciennes formant rompus afin d'obtenir un nombre d'actions anciennes multiple de 150 avant le terme des opérations de regroupement.
Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, Lucibel SA est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la Lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la Lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, Lucibel SA dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.