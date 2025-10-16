Belle envolée boursière aujourd'hui pour J.B. Hunt, troisième transporteur du pays en nombre de camions et quatrième en termes de chiffre d'affaires.

Basé en Arkansas, le groupe qui s'est bâti en s'inscrivant dans l'expansion rapide de Walmart publiait hier des résultats trimestriels bien moins pires qu'escomptés. Ces derniers font souffler un vent d'optimisme sur le secteur, en difficulté depuis la fin de la pandémie, et même en profonde déprime depuis le début de l'année 2024.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires et le profit d'exploitation de J.B. Hunt restent stables. La baisse du prix du carburant et les menues économies réalisées ailleurs permettent d'absorber sans peine le léger recul de l'activité ; recul somme toute modeste si l'on en juge aux traditionnelles métriques opérationnelles - nombre de chargements transportés, kilométrage moyen, etc.

Comme le groupe a profité du trou d'air pour encore accélérer davantage sur les rachats d'actions - il a retiré près de 5% de ses titres en circulation depuis l'an dernier à la même époque - le profit par action trouve même le moyen d'augmenter, de 4 dollars fin septembre 2024 à 4,24 dollars à la fin septembre 2025.

Le modèle dit ‘intermodal’ - qui conjugue camion et rail - mis au point et peaufiné par J.B. Hunt depuis des décennies affiche ici sa capacité de résilience. Quant aux cash flows, ils demeurent robustes, notamment maintenant que le programme d'investissements massif dans l'expansion de ses capacités logistiques et la modernisation de sa flotte arrive proche de son terme.

À cet égard, malgré sa panne de croissance depuis quelques années, JB Hunt devrait délivrer cette année le meilleur profit cash - ou cash flow libre - de son histoire. Celui-ci devrait selon les analystes de Zonebourse évoluer autour de 800 ou 900 millions de dollars sur l'année complète. La capitalisation boursière du moment équivaut donc à un multiple compris entre quatorze et seize fois ce cash flow libre.

À n'en pas douter, le retour de la croissance - qu'on peut supputer très prochain vu la spectaculaire expansion de capacité intermodale depuis 2021 - serait accueilli avec un enthousiasme identique par les investisseurs.