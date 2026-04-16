Lufthansa ajuste sa stratégie pour composer avec la flambée du kérosène et la crise sociale interne
Le groupe aérien allemand indique revoir son programme et sa flotte pour limiter l'impact de la hausse des coûts du carburant et des tensions sociales. Le titre cède 1,2% à Francfort et affiche un repli de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.
Lufthansa annonce l'accélération de la mise en oeuvre de sa stratégie en réponse à la hausse marquée des prix du kérosène et aux perturbations sociales, avec un plan de réduction des capacités sur l'ensemble de son réseau.
Dès cet été, les 27 appareils de Lufthansa CityLine seront retirés du programme, une entité jugée déficitaire et exploitant des avions en fin de cycle. À l'automne, le groupe retirera les quatre derniers Airbus A340-600 et immobilisera deux Boeing 747-400, réduisant sa flotte long-courrier de six appareils. Une troisième étape est prévue à l'hiver 2026/2027 avec une réduction équivalente à cinq avions sur le réseau court et moyen-courrier de la marque principale.
Ces mesures visent à générer des économies significatives de carburant, notamment en diminuant la part non couverte des achats de kérosène, actuellement de 20%, qui sera réduite d'environ 10%.
Dans le détail, la compagnie avait indiqué être couverte à 77% jusqu'en décembre 2026, à un prix de 846 USD/tonne. Parallèlement, Lufthansa prévoit d'allouer neuf Airbus A350-900 supplémentaires à Discover Airlines dans le cadre de la modernisation de sa flotte. Le groupe renforce aussi ses objectifs de réduction des coûts administratifs, en complément du plan de suppression de 4 000 postes d'ici 2030. "Ce plan est inévitable compte tenu de la hausse des coûts et de l'instabilité géopolitique", déclare Till Streichert, directeur financier, soulignant une volonté de renforcer la compétitivité des activités court et moyen-courrier.
Une crise sociale qui s'installe
Hier, le syndicat VC déplorait que Lufthansa et Lufthansa Cargo n'adopte pas la procédure d'arbitrage proposée pour résoudre les conflits sociaux en cours depuis plusieurs semaines.
VC assure avoir esquissé une voie pour résoudre les différends existants par un processus structuré et axé sur la recherche de solutions. "Or, les employeurs ont formulé des exigences considérables comme condition, exigeant notamment que soient négociés non seulement les conflits sociaux en cours, mais aussi les conventions collectives existantes, dont certaines sont de longue durée", souligne l'organisation. . Du point de vue de la VC, le refus de la médiation est un signal clair. "Quiconque rejette une telle offre et, de surcroît, ne fait aucune proposition négociable, accepte au moins l'escalade du conflit social au lieu de contribuer activement à son apaisement", a ajouté VC.
"Nous considérons ces relations sociales instables comme un risque structurel majeur pour le groupe et maintenons notre recommandation négative sur le titre", s'inquiétait on chez AlphaValue en début de semaine.
Deutsche Lufthansa AG est une compagnie aérienne basée en Allemagne, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de fret dans le monde entier. Les secteurs d'activité de la société comprennent les compagnies aériennes de passagers, la logistique, la maintenance et la réparation (MRO) et la restauration (Catering). Le segment Passenger Airlines comprend Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Le segment Logistique comprend le groupe Jettainer, spécialiste de la gestion des conteneurs de fret aérien, le groupe time:matters, spécialisé dans les expéditions urgentes, la filiale Heyworld, spécialisée dans les solutions sur mesure pour le secteur du commerce électronique, CB Customs Broker, spécialiste des douanes et du dédouanement, et la participation de 50 % du groupe Lufthansa dans la compagnie aérienne de transport de fret AeroLogic. Le segment MRO, représenté par le groupe Lufthansa Technik, est un fournisseur mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Catering comprend la restauration traditionnelle et la vente au détail à bord, ainsi que les activités de commerce alimentaire.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.