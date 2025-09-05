Fantastique opération financière pour la compagnie aérienne allemande, qui refinance une - petite - partie de sa dette à des conditions incroyablement préférentielles.

Lufthansa va en effet racheter à hauteur de 300 millions d'euros de ses obligations convertibles émises en novembre 2020, à échéance novembre 2025, portant un coupon de 2% et avec un prix de conversion de 10,4 euros au cours du moment.

Ce rachat est financé par l'émission d'une nouvelle obligation convertible à échéance 2032, pour un total de 600 millions d'euros, portant un coupon de 0% - sic - et un prix de conversion de 10,7 euros, soit une prime de 43% sur le cours du moment.

Qui, en 2025, est encore prêt à financer une compagnie aérienne à 0% ? La question mérite d'être posée. Sans doute une banque allemande, comme le dirait la vieille blague à la mode dans les salles de marché.

Sarcasme mis à part, c'est un magnifique placement réalisé ici par Lufthansa. La compagnie allemande, qui a entrepris de consolider un secteur européen beaucoup trop fragmenté, a vu l'année dernière son chiffre d'affaires dépasser son niveau d'avant la pandémie ; elle reprenait par la même occasion la distribution d'un dividende bien couvert par le cash-flow libre.

Le prix du carburant en baisse prononcée depuis quelques trimestres devrait doper ses marges cette année, qui du reste commençait sous de bons auspices. C'est sans doute la somme de ces circonstances favorables qui ont motivé l'intérêt des investisseurs pour une émission obligataire autant à l'avantage de l'emprunteur.

Toujours valorisée sous la valeur de ses capitaux propres, Lufthansa, c'est vrai, n'a connu sur les deux dernières décennies que trois exercices déficitaires : un en 2009, pendant la crise des subprimes ; le second et le troisième durant la pandémie, à cause de circonstances que l'on qualifiera volontiers d'exceptionnelles.

Les plus optimistes misent ainsi sur une forte probabilité d'augmentation du dividende à l'issue de l'exercice annuel, et, dans la foulée, sur une possible appréciation du cours du titre, qui évolue actuellement sur ses plus bas à vingt ans.

On tempèrera cet enthousiasme en rappelant que, sur la période, le nombre d'actions en circulation a été multiplié par trois ; et qu'en dehors de l'épisode de la pandémie, la dette nette évolue toujours à un niveau supérieur à sa moyenne historique.

Voir également Lufthansa : Loi des séries et Lufthansa : Somme des parties, tous deux publiés l'an dernier dans ces mêmes colonnes.