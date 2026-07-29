Lufthansa et Air France-KLM en lice pour entrer au capital de TAP

Le groupe aérien allemand souhaite nouer un partenariat de long terme avec la compagnie portugaise via une prise de participation minoritaire. De quoi contrarier les plans d'Air France-KLM qui compte bien, elle-aussi, tirer partie de la privatisation de TAP...

Lufthansa Group annonce avoir déposé une offre auprès de Parpública, la société d'investissement de l'Etat portugais, dans le cadre du processus de privatisation de TAP Air Portugal. L'opération porte sur l'acquisition d'une participation minoritaire initiale afin d'établir un partenariat de long terme et de soutenir le développement durable de la compagnie nationale.



Le groupe indique vouloir renforcer TAP Air Portugal au sein de Star Alliance, l'alliance mondiale de compagnies aériennes, et faire de Lisbonne un pôle stratégique pour les liaisons transatlantiques, notamment vers l'Amérique latine, l'Afrique et l'Amérique du Nord.



Présent au Portugal depuis plus de 70 ans, Lufthansa Group souligne exploiter actuellement 353 vols hebdomadaires à destination et au départ du pays et employer plus de 500 personnes. Ce chiffre devrait dépasser 1 000 d'ici 2030 grâce à la construction d'un nouveau site de Lufthansa Technik près de Porto.



Le groupe met également en avant son expérience dans l'intégration de compagnies nationales telles que SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et ITA Airways, tout en préservant leur identité, estimant disposer de la taille, de l'expertise et de la solidité financière nécessaires pour accompagner le développement de TAP Air Portugal.



Air France-KLM se positionne également



TAP est également courtisée par Air France-KLM qui, de son côté, a soumis à Parpública une offre ferme pour acquérir entre 44,9% et 49,9% de la compagnie. Son projet couvre l'ensemble des activités de TAP, notamment le transport de passagers, le fret, le programme de fidélité et la maintenance, réparation et révision (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO).



Le groupe prévoit de faire de Lisbonne son principal hub en Europe du Sud et de renforcer les liaisons vers les Amériques et l'Afrique. Il souligne également que Delta Air Lines, son partenaire dans leur coentreprise transatlantique, soutient cette offre et souhaite développer la coopération commerciale avec TAP, notamment via des accords de partage de codes et des avantages réciproques pour les programmes de fidélité.



Air France-KLM entend aussi développer les activités de maintenance au Portugal aux côtés de TAP Maintenance & Engineering, son partenaire depuis plus de 20 ans, avec l'ouverture de nouvelles installations dédiées aux avions et moteurs de dernière génération. Le groupe estime que ces investissements favoriseraient la création d'emplois hautement qualifiés et l'accès de TAP à de nouvelles technologies, notamment dans le numérique et l'intelligence artificielle.



Enfin, Air France-KLM indique que son offre prévoit de préserver les principaux actifs de TAP, dont sa marque, son siège, sa direction et son hub de Lisbonne, tout en recherchant des synergies opérationnelles au sein du groupe.