Lufthansa annonce un partenariat avec le fournisseur de mobilité premium Sixt pour son service exclusif de limousine First Class aux aéroports de Francfort et Munich. Ce service, offert depuis 20 ans aux passagers First Class et aux membres HON Circle, disposera désormais de 40 véhicules haut de gamme aux couleurs des deux marques.
Heiko Reitz, membre du directoire de Lufthansa Airlines, souligne que cette collaboration 'permet d'élargir la sélection de véhicules premium et de mieux répondre aux besoins croissants de flexibilité et de personnalisation'.
Vinzenz Pflanz, membre du directoire de Sixt SE, ajoute que ce projet illustre 'la relation de confiance et l'engagement commun à offrir une expérience de voyage fluide et confortable'.