Lufthansa Group mise sur Starlink pour équiper l'intégralité de sa flotte

Le groupe aérien européen annonce un partenariat stratégique avec Starlink afin de déployer une connexion internet à haut débit par satellite sur l'ensemble de ses 850 appareils, renforçant ainsi son positionnement sur le segment haut de gamme.

Lufthansa Group prévoit d'équiper la totalité de sa flotte existante et future avec la technologie Starlink à partir du second semestre 2026. Ce projet d'envergure, qui devrait s'achever en 2029, permettra aux passagers d'accéder à des services de diffusion en continu et au travail mémorisé sur des serveurs distants avec une fluidité comparable à celle du sol.



Ce service sera proposé gratuitement aux membres du programme de fidélité Travel ID et aux clients bénéficiant d'un statut particulier, quelle que soit leur classe de voyage.



"Le groupe Lufthansa franchit une nouvelle étape et pose un jalon essentiel pour l'expérience de voyage haut de gamme de nos clients". En devenant le premier groupe aérien en Europe par le nombre d'appareils ainsi connectés, l'entreprise entend transformer la connectivité en un levier majeur de satisfaction des passagers.



