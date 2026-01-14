Lufthansa Group mise sur Starlink pour équiper l'intégralité de sa flotte
Le groupe aérien européen annonce un partenariat stratégique avec Starlink afin de déployer une connexion internet à haut débit par satellite sur l'ensemble de ses 850 appareils, renforçant ainsi son positionnement sur le segment haut de gamme.
Lufthansa Group prévoit d'équiper la totalité de sa flotte existante et future avec la technologie Starlink à partir du second semestre 2026. Ce projet d'envergure, qui devrait s'achever en 2029, permettra aux passagers d'accéder à des services de diffusion en continu et au travail mémorisé sur des serveurs distants avec une fluidité comparable à celle du sol.
Ce service sera proposé gratuitement aux membres du programme de fidélité Travel ID et aux clients bénéficiant d'un statut particulier, quelle que soit leur classe de voyage.
"Le groupe Lufthansa franchit une nouvelle étape et pose un jalon essentiel pour l'expérience de voyage haut de gamme de nos clients". En devenant le premier groupe aérien en Europe par le nombre d'appareils ainsi connectés, l'entreprise entend transformer la connectivité en un levier majeur de satisfaction des passagers.
Lufthansa recule de 2,6% ce matin à Francfort, alors que Barclays est passé de "pondération de marché" à "sous-pondérer" sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 7,70 EUR à 7,80 EUR.
Deutsche Lufthansa AG est une compagnie aérienne basée en Allemagne, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de fret dans le monde entier. Les secteurs d'activité de la société comprennent les compagnies aériennes de passagers, la logistique, la maintenance et la réparation (MRO) et la restauration (Catering). Le segment Passenger Airlines comprend Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Le segment Logistique comprend le groupe Jettainer, spécialiste de la gestion des conteneurs de fret aérien, le groupe time:matters, spécialisé dans les expéditions urgentes, la filiale Heyworld, spécialisée dans les solutions sur mesure pour le secteur du commerce électronique, CB Customs Broker, spécialiste des douanes et du dédouanement, et la participation de 50 % du groupe Lufthansa dans la compagnie aérienne de transport de fret AeroLogic. Le segment MRO, représenté par le groupe Lufthansa Technik, est un fournisseur mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Catering comprend la restauration traditionnelle et la vente au détail à bord, ainsi que les activités de commerce alimentaire.
