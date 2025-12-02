Lufthansa Group annonce l'extension de son programme transversal "OPS Sustainability", destiné à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'ensemble de ses compagnies. Depuis 2022, plus de 90 mesures ont permis d'économiser 54 000 tonnes de kérosène et d'éviter 170 000 tonnes de CO?. Le groupe vise désormais une réduction supplémentaire d'environ 50 000 tonnes de CO? par an d'ici fin 2028, grâce à de nouveaux outils numériques et à des modèles de décision fondés sur les données. Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, souligne que le groupe intègre la durabilité "au coeur des opérations quotidiennes" tout en investissant dans des avions de dernière génération. La nouvelle phase prévoit notamment une planification carburant plus précise, l'optimisation des roulages et approches, un chargement d'eau ajusté et une meilleure formation des équipes. Parmi les innovations déjà déployées, la technologie AeroSHARK, développée avec BASF, réduit d'environ 1% la consommation de carburant sur plus de 20 appareils. Vers 16h45, le titre Lufthansa cédait 0,4% dans un marché en hausse de 0,6% à Francfort.
Deutsche Lufthansa AG est une compagnie aérienne basée en Allemagne, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de fret dans le monde entier. Les secteurs d'activité de la société comprennent les compagnies aériennes de passagers, la logistique, la maintenance et la réparation (MRO) et la restauration (Catering). Le segment Passenger Airlines comprend Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Le segment Logistique comprend le groupe Jettainer, spécialiste de la gestion des conteneurs de fret aérien, le groupe time:matters, spécialisé dans les expéditions urgentes, la filiale Heyworld, spécialisée dans les solutions sur mesure pour le secteur du commerce électronique, CB Customs Broker, spécialiste des douanes et du dédouanement, et la participation de 50 % du groupe Lufthansa dans la compagnie aérienne de transport de fret AeroLogic. Le segment MRO, représenté par le groupe Lufthansa Technik, est un fournisseur mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Catering comprend la restauration traditionnelle et la vente au détail à bord, ainsi que les activités de commerce alimentaire.
