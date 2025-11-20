Lufthansa officialise son intérêt à participer en tant qu'enchérisseur au processus de privatisation de TAP Air Portugal, ayant soumis une lettre à cet effet à Parpùblica, la société holding d'Etat portugaise, dans le délai imparti.
'En plus d'acquérir initialement une participation minoritaire, l'objectif du processus est d'établir un partenariat à long terme entre afin d'assurer l'avenir prospère de TAP en tant que compagnie aérienne nationale du Portugal', affirme le transporteur allemand.
Une coopération renforcerait la position de Lisbonne en tant que centre atlantique au sein du réseau du groupe. La connectivité entre l'Europe et d'autres régions du monde, telles que l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Amérique du Nord, pourrait être étendue.
Lufthansa propose actuellement plus de 280 vols hebdomadaires vers et depuis le Portugal. Il emploie plus de 400 travailleurs qualifiés dans le pays, un nombre qui pourrait atteindre 1000 d'ici 2030 avec la construction d'un nouveau site Lufthansa Technik près de Porto.
Deutsche Lufthansa AG est une compagnie aérienne basée en Allemagne, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de fret dans le monde entier. Les secteurs d'activité de la société comprennent les compagnies aériennes de passagers, la logistique, la maintenance et la réparation (MRO) et la restauration (Catering). Le segment Passenger Airlines comprend Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Le segment Logistique comprend le groupe Jettainer, spécialiste de la gestion des conteneurs de fret aérien, le groupe time:matters, spécialisé dans les expéditions urgentes, la filiale Heyworld, spécialisée dans les solutions sur mesure pour le secteur du commerce électronique, CB Customs Broker, spécialiste des douanes et du dédouanement, et la participation de 50 % du groupe Lufthansa dans la compagnie aérienne de transport de fret AeroLogic. Le segment MRO, représenté par le groupe Lufthansa Technik, est un fournisseur mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Catering comprend la restauration traditionnelle et la vente au détail à bord, ainsi que les activités de commerce alimentaire.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.