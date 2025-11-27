Lufthansa a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat avec les fintechs Klarna et Adyen afin de permettre à ses clients de fractionner le paiement de leur billet d'avion, voire tout simplement de payer leurs achats plus tard.
A partir de la mi-novembre, les passagers du transporteur aérien disposeront, au moment de réserver leur billet, de la possibilité de choisir entre plusieurs options de paiement flexible, allant du paiement immédiat à un paiement différé, en passant par un paiement en plusieurs fois.
Ces fonctionnalités seront d'abord proposées sur les marchés domestiques du groupe, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et la Suisse avant d'être déployées au niveau de ses compagnies Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines d'ici à la fin juin 2026.
Il est prévu, dans le cadre du projet, que les solutions de Klarna, une société suédoise qui compte déjà des groupes comme Uber, H&M, Sephora, Macy's, Ikea, Nike et Airbnb parmi ses principaux clients, soient adossées à l'infrastructure de paiement du néerlandais Adyen.
Deutsche Lufthansa AG est une compagnie aérienne basée en Allemagne, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de fret dans le monde entier. Les secteurs d'activité de la société comprennent les compagnies aériennes de passagers, la logistique, la maintenance et la réparation (MRO) et la restauration (Catering). Le segment Passenger Airlines comprend Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Le segment Logistique comprend le groupe Jettainer, spécialiste de la gestion des conteneurs de fret aérien, le groupe time:matters, spécialisé dans les expéditions urgentes, la filiale Heyworld, spécialisée dans les solutions sur mesure pour le secteur du commerce électronique, CB Customs Broker, spécialiste des douanes et du dédouanement, et la participation de 50 % du groupe Lufthansa dans la compagnie aérienne de transport de fret AeroLogic. Le segment MRO, représenté par le groupe Lufthansa Technik, est un fournisseur mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Catering comprend la restauration traditionnelle et la vente au détail à bord, ainsi que les activités de commerce alimentaire.
