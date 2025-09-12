Lufthansa se réorganise afin de renforcer la coopération entre ses filiales

Le groupe Lufthansa a annoncé vendredi qu'il prévoyait de procéder à une réorganisation de sa structure interne afin de renforcer la coopération entre ses quatre principales compagnies aériennes - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines et Brussels Airlines - avec l'objectif d'améliorer l'efficacité et la rentabilité du groupe.



Cette nouvelle organisation doit passer par un rapprochement accru des activités dans des domaines tels que les process, la gestion financière et la collaboration transversale, mais chaque compagnie conservera bien son autonomie en matière d'expérience client, c'est-à-dire les services à bord, la restauration et la gestion des opérations de vol.



En revanche, la gestion du réseau pour les vols court- et moyen-courriers sera désormais pilotée à l'échelle du groupe, dans un modèle similaire à celui déjà en place depuis une décennie pour les vols long-courriers, dans l'idée de favoriser une prise de décisions plus rapide.



La coopération future sera organisée principalement à travers des comités de fonctionnement ('group function boards') qui réuniront des représentants des compagnies et des fonctions centrales du groupe afin d'évaluer et de décider de manière transparente des sujets stratégiques.



Quatre instances de ce type seront mis en place dans le pilotage des 'hubs', la technologie, les ressources humaines et la finance, chacune d'entre elle compter par ailleurs un organisme de contrôle chargé du suivi financier.



Parallèlement, les fonctions informatiques seront consolidées sous la direction de la directrice technologique (CTO) Grazia Vittadini, afin d'accélérer la digitalisation et l'innovation au sein du groupe.



La mise en oeuvre de cette nouvelle structure est prévue pour le 1er janvier 2026.



