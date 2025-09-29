Lufthansa supprime 4 000 postes et relève ses objectifs de rentabilité
Publié le 29/09/2025 à 09:15
La compagnie allemande vise désormais une marge d'EBIT ajustée comprise entre 8% et 10% à partir de 2028, contre un objectif précédent de 8%. Elle table aussi sur un flux de trésorerie disponible ajusté supérieur à 2,5 milliards d'euros par an.
Selon des informations publiées la semaine dernière, Lufthansa envisageait de supprimer environ 20% de ses effectifs non opérationnels. Ces réductions, principalement en Allemagne, seront menées en concertation avec les partenaires sociaux, a précisé le groupe.
'La nouvelle avait fuité la semaine dernière et l'impact positif qui en découle se reflète déjà dans le prix de l'action', note l'analyste d'AlphaValue Yi Zhong, qui juge toutefois la confirmation positive.
En parallèle, Lufthansa prévoit l'acquisition de plus de 230 avions d'ici 2030 et entend renforcer la coopération entre ses compagnies pour améliorer sa rentabilité globale.