Lufthansa annonce qu'il exercera en juin son option pour acquérir 49% supplémentaires d'ITA Airways, portant sa participation de 41% à 90%. L'opération sera réalisée pour 325 MEUR, conformément aux accords conclus avec le ministère italien de l'Économie et des Finances (MEF). La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires, notamment de la Commission européenne et du département américain de la Justice (DOJ), avec une clôture attendue au 1er trimestre 2027.
Le groupe allemand souligne qu'ITA Airways est déjà largement intégrée comme cinquième compagnie réseau du groupe Lufthansa, avec des systèmes unifiés de réservation et de tarification, l'intégration au programme Miles & More, l'adhésion à Star Alliance ainsi que l'accès au réseau mondial de salons premium.
Dans le fret, Lufthansa Cargo commercialise déjà les capacités cargo d'ITA Airways, équivalentes selon le groupe à celles de 3 Boeing 777 cargo supplémentaires.
"Les passagers considèrent déjà ITA Airways comme une partie intégrée du groupe Lufthansa", a déclaré Carsten Spohr, directeur général de Lufthansa.
Le ministère italien de l'Économie et des Finances détient actuellement une participation de 10%, mais Lufthansa pourrait acquérir le solde en 2028.
Deutsche Lufthansa AG est une compagnie aérienne basée en Allemagne qui propose des services de transport aérien de passagers et de fret à l'échelle mondiale. Les segments d'activité de la société comprennent les compagnies aériennes de passagers, la logistique, la maintenance, la réparation et la révision (MRO) ainsi que la restauration. Le segment des compagnies aériennes de passagers comprend Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings. Le segment Logistique comprend le groupe Jettainer, spécialiste de la gestion de conteneurs de fret aérien, le groupe time:matters, spécialisé dans les expéditions urgentes, la filiale Heyworld, spécialisée dans les solutions sur mesure pour le secteur du commerce électronique, CB Customs Broker, spécialiste des douanes et du dédouanement, ainsi que la participation de 50 % du groupe Lufthansa dans la compagnie de fret AeroLogic. Le segment MRO, représenté par le groupe Lufthansa Technik, est un prestataire mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour les avions civils et commerciaux. Le segment Restauration comprend la restauration traditionnelle et la vente à bord, ainsi que les activités de commerce alimentaire.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.