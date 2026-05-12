Lufthansa va porter sa participation dans ITA Airways à 90%

Le groupe aérien allemand accélère l'intégration de la compagnie italienne en levant son option d'achat sur une nouvelle tranche du capital.

Lufthansa annonce qu'il exercera en juin son option pour acquérir 49% supplémentaires d'ITA Airways, portant sa participation de 41% à 90%. L'opération sera réalisée pour 325 MEUR, conformément aux accords conclus avec le ministère italien de l'Économie et des Finances (MEF).

La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires, notamment de la Commission européenne et du département américain de la Justice (DOJ), avec une clôture attendue au 1er trimestre 2027.



Le groupe allemand souligne qu'ITA Airways est déjà largement intégrée comme cinquième compagnie réseau du groupe Lufthansa, avec des systèmes unifiés de réservation et de tarification, l'intégration au programme Miles & More, l'adhésion à Star Alliance ainsi que l'accès au réseau mondial de salons premium.



Dans le fret, Lufthansa Cargo commercialise déjà les capacités cargo d'ITA Airways, équivalentes selon le groupe à celles de 3 Boeing 777 cargo supplémentaires.



"Les passagers considèrent déjà ITA Airways comme une partie intégrée du groupe Lufthansa", a déclaré Carsten Spohr, directeur général de Lufthansa.



Le ministère italien de l'Économie et des Finances détient actuellement une participation de 10%, mais Lufthansa pourrait acquérir le solde en 2028.



Le titre Lufthansa gagnait 0,4% peu avant 11h.