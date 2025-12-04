Si le prochain président de la Fed n'est pas à la hauteur des attentes de Donald Trump, le secrétaire au Trésor pourrait perdre la confiance du président.

C’est une mise en garde qui n’était pas passée inaperçue, adressée par Donald Trump à son secrétaire au Trésor, lors d’un forum d’investissement américano-saoudien, le 19 novembre : "La seule chose avec laquelle Scott a du mal, c’est la Fed…Si tu ne règles pas le problème rapidement, je vais te virer sur-le-champ."

Une petite déclaration qui pose bien les enjeux. D’abord, il y a la frustration de Donald Trump à l’égard de la Fed, et particulièrement de Jerome Powell. Ensuite, le fait que Scott Bessent, qui supervise le processus de sélection du prochain président de la Fed, sera comptable des résultats de ce dernier.

"Subir les foudres du président"

Depuis des mois, Donald Trump accuse Jerome Powell, surnommé "Too Late" (trop tard) de ne pas baisser suffisamment les taux d’intérêt. Il a même plusieurs fois menacé de le licencier.

Pourtant, c’est lui qui l’avait nommé à la tête de la Fed en 2017. Un choix qu’il regrette et surtout qu’il reproche à son ancien secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui a poussé la nomination de Powell à l’époque.

"Steve « Manouychin » m’a vraiment fait un beau cadeau en poussant ce minable. Les dégâts qu’il a causés en étant toujours Trop tard sont incalculables" écrivait-il en août dans un post sur Truth Social.

Dans un livre paru en 2021, Kevin Hassett se souvient des reproches faits par Donald Trump après la nomination de Powell : "Parce qu'il avait proposé Jerome Powell pour le poste à la Fed, Steven Mnuchin a dû subir les foudres du président au début de pratiquement chaque réunion pour sa recommandation à partir de ce moment-là", a écrit celui qui fut président du Council of Economic Advisers de 2017 à 2019.

Kevin Hassett, aujourd’hui directeur du National Economic Council (NEC), qui est d’ailleurs le grand favori pour le poste de président de la Fed. C’est ce que rapportait Bloomberg la semaine dernière, et c’est aussi ce qu’a laissé entendre Donald Trump mardi lors d’une réunion de cabinet à la Maison Blanche : "Nous avons probablement examiné 10 candidats, mais nous n'en avons plus qu'un".

Bessent sous pression

Donald Trump faisait ici référence au processus de sélection, supervisé par Scott Bessent. Après un premier round d’interviews en septembre, comprenant 11 personnes, Scott Bessent s’est à nouveau entretenu avec 5 finalistes, juste avant Thanksgiving.

Et si d’autres entretiens étaient prévues, notamment avec le vice-président, JD Vance, et la cheffe de cabinet, Susie Wiles, il semblerait que Donald Trump ait déjà arrêté son choix.

Ce que veut absolument le président américain, ce sont des taux d’intérêt plus bas, notamment pour faire baisser les taux sur les emprunts immobiliers. C’est donc ce qu’il attend du prochain président de la Fed.

Est-ce que Kevin Hassett est le mieux placé pour cela ? Rien n’est moins sûr. Comme Scott Bessent l’a rappelé : "Le président de la Réserve fédérale a la capacité de lancer et d'initier le débat, mais en fin de compte, il ne dispose que d'une seule voix".

Selon le Financial Times, des investisseurs obligataires ont également fait part de leurs inquiétudes au département du Trésor américain quant à la possible nomination de Kevin Hassett à la présidence de la Réserve fédérale, craignant qu'il ne soit trop aligné sur Donald Trump.

Il faudra néanmoins attendre de voir Kevin Hassett en fonction pour mesurer véritablement son influence sur le comité et sa crédibilité vis-à-vis des marchés.

Mais quoi qu’il arrive, c’est Scott Bessent qui sera en quelque sorte comptable de la capacité du prochain président de la Fed à délivrer les baisses de taux attendues par le président. La pression sur lui sera donc forte.

Et la charge de travail aussi puisque, selon Bloomberg, si Kevin Hassett est nommé à la tête de la Fed, Scott Bessent pourrait récupérer son poste de directeur du NEC, en plus de ses fonctions de secrétaire au Trésor.