Lukasz Nowinski nommé DG de Spie Central Europe

Spie annonce la nomination de Lukasz Nowinski, qui assure actuellement la direction de ses opérations en Pologne, en tant que directeur général de Spie Central Europe et membre du comité exécutif du groupe, à compter du 31 décembre prochain.



Il succèdera alors à Pawel Skowronski, qui quittera ses fonctions après avoir "contribué avec succès à la croissance des activités de Spie en Pologne, Slovaquie, République Tchèque et en Hongrie", depuis 2018.



Lukasz Nowinski a rejoint Spie en 2017 après l'acquisition d'Agis Group, dont il était le PDG depuis 2012. Il a ensuite dirigé l'équipe acquisition du groupe en Europe centrale, avant de devenir le directeur général de Spie en Pologne en 2024.