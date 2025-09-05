La marque spécialisée dans les vêtements de yoga commence sérieusement à se rapprocher d'un scénario catastrophe à la Under Armour.

Depuis plusieurs trimestres, le groupe nord-américain tente de se sortir d’une posture délicate. L’année en cours met fin à plus de deux décennies de croissance à deux chiffres. S’il ne s’agissait que d’un simple trou d’air, le marché relativiserait sans doute. Mais le malaise s’avère plus profond.

Ces dernières années, Lululemon a misé, à juste titre, sur la diversification internationale. L’accent a été particulièrement mis sur la Chine. Après des débuts prometteurs, la marque y voit cependant son avance grignotée : les enseignes locales proposent désormais des textiles imités de qualité comparable à des prix bien plus accessibles tandis que des concurrents plus haut de gamme, comme Alo Yoga, gagnent aussi du terrain.

Du côté nord-américain, qui demeure toujours le premier débouché avec près des trois quarts du chiffre d’affaires, la situation est tout aussi préoccupante. Les consommateurs américains, très soucieux de préserver leur pouvoir d’achat, se détournent de la marque qui vend des leggings pouvant dépasser aisément les 100 dollars. Lululemon a, de surcroît, trop insisté sur des gammes en perte de vitesse comme le lifestyle et la détente et a manqué les occasions offertes par les tendances saisonnières.

À cela s’ajoute la problématique des droits de douane et la suppression de l’exemption de minimis qui permettait jusqu’ici d’importer des colis d’une valeur inférieure à 800 dollars aux États-Unis sans payer de droits ni taxes. Lululemon fabrique la majorité de ses produits au Vietnam et en Chine et est donc affecté par la nouvelle politique commerciale. Des solutions transitoires ont été trouvées comme l’acheminement des deux tiers des commandes américaines en ligne via des entrepôts canadiens. Mais cela ne suffira pas. L’impact tarifaire attendu avoisine 240 millions de dollars sur les bénéfices de cette année.

Pour contenir l’érosion des marges, longtemps l’un des atouts majeurs du groupe par rapport aux autres équipementiers sportifs, Lululemon mise toujours sur des hausses de prix. La stratégie est bien sûr risquée et pourrait accentuer le repli de la demande : aux États-Unis, les ventes comparables ont déjà reculé de 4 % au deuxième trimestre.

Les perspectives ne sont guère plus rassurantes. La fin d'année, qui est traditionnellement une période riche en activité pour la marque, s’annonce bien maigre. Les prévisions ont d’ailleurs été abaissées après l’avoir déjà été lors du trimestre précédent : le chiffre d’affaires est désormais attendu entre 10,85 et 11 milliards de dollars (contre 11,15 à 11,30 milliards auparavant) et le bénéfice par action est projeté entre 12,8 et 13 dollars, contre une fourchette initiale de 14,6 à 14,8 dollars.

Enfin, sur le plan de la valorisation, les multiples atteignent des plus bas historiques, bien en dessous de ceux des autres acteurs du secteur (Nike, Adidas, Deckers, etc). Le titre est revenu sur ses niveaux boursiers de la pandémie. Peu d’arguments positifs laissent à penser un retournement de tendance à court terme. On peut toutefois souligner que 14 nouveaux magasins ont été ouverts et que le programme de rachat d’actions se poursuit, à meilleur compte que par le passé lorsque le titre était valorisé plus de 50 fois ses profits.