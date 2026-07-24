Lumibird dévoile une cession stratégique et reprend une activité
Le spécialiste français des technologies laser réorganise son positionnement dans le secteur de la Défense. En cédant ses 37% dans Cilas tout en reprenant une activité clé du Laser MégaJoule, Lumibird affine son profil de fournisseur technologique souverain.
Dans un contexte d'accélération des investissements européens en matière de défense et de souveraineté industrielle, Lumibird passe un cap stratégique. Le groupe a annoncé la signature d'un protocole d'accord global avec la société Cilas et ses actionnaires afin de clarifier le paysage de la filière laser française.
Cette opération s'articule autour de trois volets majeurs : - Lumibird va céder l'intégralité de sa part de 37% au capital de Cilas. - La signature d'accords pluriannuels garantit à Lumibird la fourniture de composants, de sources laser et de sous-ensembles technologiques pour plusieurs programmes stratégiques de défense. - Lumibird récupère les activités de maintenance de Cilas liées au LMJ (Laser Mega Joule). Cette opération rentable s'accompagne de l'intégration de 18 ingénieurs et techniciens hautement spécialisés, renforçant les compétences du groupe auprès du CEA (Commissariat à l'énergie atomique).
Pour Lumibird, cet accord permet de concentrer ses ressources sur la conception de briques technologiques à forte valeur ajoutée (composants et sources laser), tout en sortant d'une position d'actionnaire minoritaire pour devenir un partenaire industriel de premier plan des grands intégrateurs.
Lumibird figure parmi les plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de diodes laser et de laser à fibres, Lumibird conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, des lasers et des systèmes pour les marchés de la défense et du spatial, de l'environnement, de la topographie et de la sécurité, de l'industrie, de la recherche scientifique et de la technologie médicale. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.