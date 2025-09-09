Après un parcours contrasté, le géant du luxe tente de reprendre son souffle sur les marchés. Le mouvement de court terme reste porteur, mais la bataille entre acheteurs et vendeurs n'est pas encore tranchée.

Sur le dernier mois, l’action LVMH affiche un gain de 7,5%. Une embellie qui masque toutefois un recul plus profond : –21,9% depuis janvier et –18,9% sur un an. Cette divergence illustre la tentative de reprise en cours, mais dont la solidité reste encore à confirmer.

Les moyennes mobiles soutiennent la tendance

Le titre évolue actuellement au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, un signe de biais haussier à court terme. La dynamique acheteuse demeure néanmoins hésitante, reflétant un équilibre précaire des forces en présence. Sur le plan technique, un support immédiat se situe à 489,2 euros, tandis que la première résistance majeure s’érige à 520,8 euros. En toile de fond, la structure des prix des derniers trimestres montre une succession de sommets et creux descendants, confirmant un cadre de consolidation prolongée.

Un scénario de rebond sous surveillance

Notre scénario central privilégie la poursuite d’un rebond technique tant que le titre reste au-dessus de 489,2 euros. En revanche, une cassure de ce seuil invaliderait la dynamique et rouvrirait la voie à une accélération baissière.